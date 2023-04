Najsmaczniejsze jedzenie w Płocku? Restauracje, bary, pizzerie. Polecane miejsca

Najlepsze jedzenie w Płocku?

Wybierając restaurację, często pytamy o opinie przyjaciół. To najlepszy sposób, by znaleźć miejsce dla siebie, w którym serwują jedzenie w Płocku. Warto jednak wiedzieć wśród czego można wybierać. Zbieramy w jednym miejscu firmy działające w gastronomii, które są w okolicy. Jeżeli znasz taką, której brakuje, powiedz właścicielowi, że musi to szybko nadrobić.

Jakie miejsca z dobrym jedzeniem w Płocku znajdziesz na naszej liście? Na przykład:

burgerownia

smażalnia ryb

cukiernia

dieta pudełkowa

pub

kuchnia włoska

kuchnia indyjska

kuchnia fusion

Sława jest jak kawior. Bardzo przyjemnie jeść go od czasu do czasu, ale na co dzień jest nie do zniesienia.

Marilyn Monroe

