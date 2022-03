Napad na konwojenta w Płocku. Policja zatrzymała podejrzanych

Napad na konwojenta

Zatrzymano podejrzanych

Sprawą od razu zajęli się płoccy policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, a także funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej w Radomiu. Małymi krokami policjanci ustalali przebieg zdarzenia i namierzali podejrzanych w tej sprawie. Jak się okazało, sprawcy bardzo długo i dokładnie przygotowywali się do planowanego napadu, jednak determinacja funkcjonariuszy i szybko podjęte działania doprowadziły do ustalenia i zatrzymania podejrzanych.

We wtorkowe popołudnie, 22 marca, funkcjonariusze na terenie Płocka zatrzymali 46 i 58 latka. W trakcie przeszukania domu młodszego z zatrzymanych, Adso pies wyszkolony do wyszukiwania walut pod przewodnictwem funkcjonariusza z Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego, odnalazł ukrywaną pod drewnianą podłogą torbę z zawartością kilkuset tysięcy złotych. Podejrzewani o udział w rozboju trafili do policyjnego aresztu. Wczoraj, to jest 23 marca, na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Płocku zarzut rozboju. Prokuratura wystąpiła z wnioskami do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sąd przychylił się do jednego z wniosków i zastosował areszt wobec 46-letniego płocczanina.

W sprawie rozboju dalej prowadzone są intensywne czynności. Z uwagi na obecny etap śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Płocku, nie udzielamy więcej informacji w sprawie rozboju.