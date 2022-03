Napisz słowa pieśni o Mazowszu. Na zwycięzcę konkursu czeka atrakcyjna nagroda. Jakie zasady? OPRAC.: Mateusz Kaluga

Trwają poszukiwania autora tekstu do „Pieśni o Mazowszu”. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych. – Do udziału w naszym konkursie zachęcam wszystkich – zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Niech to będzie wyzwanie, ale też dobra zabawa, z której być może powstanie ciekawy utwór – zachęca marszałek Adam Struzik.