Nordic walking do 69 km od Płocka. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 31 grudnia - 1 stycznia

Ścieżki nordic walking w pobliżu Płocka

Razem z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 69 km od Płocka. Zobacz, czy szlak polecany przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie.

Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Płocka.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Oporów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,86 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 54 m

Suma zejść: 54 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Płocka poleca Max_c74

Wycieczka piesza do zamku Oporów.

Zamek jest położony we wschodniej części wsi Oporów (i w najniższym miejscu miejscowości), otoczony 10-ha parkiem krajobrazowym. Obiekt ma wymiary 25 na 30m, położony jest na wyspie o kształcie nieregularnego czworoboku, umocnioną kamieniami polnymi, ponadto otoczoną fosą, nad którą jest murowany most. Dom zamkowy stoi od południa, połączony z kwadratową wieżą budynkiem bramnym. We wschodniej zamku części jest baszta z kaplicą. Wznosi się ona dołem na rzucie półelipsy, a górą sześcioboku. Wewnątrz jest niewielkie dziedziniec, zamknięty przez budynki i mury obwodowe.

