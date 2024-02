Nordic walking do 69 km od Płocka. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 17 - 18 lutego

Rozglądasz się za ciekawymi ścieżkami nordic walking w okolicy Płocka? Razem z Traseo mamy dla Ciebie garść podpowiedzi na ten tydzień. Jeżeli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać z Płocka na nordic walking. W tym tygodniu znaleźliśmy szlaki w odległości do 69 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Nordic walking w okolicy Płocka

Razem z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 69 km od Płocka. Zobacz, czy szlak polecany przez innego użytkownika Traseo nadaje się również dla Ciebie. Przed marszem sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Płocka. W sobotę 17 lutego według prognozy pogody ma być 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 18 lutego zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 3°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Płock Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,99 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podejść: 72 m

Suma zejść: 73 m Trasę nordic walking mieszkańcom Płocka poleca Defacto

Trasa jak widać ma 6 kilometrów jest więc doskonała na dłuższy spacer lub bieg. Zaczyna się na starym rynku Płocka i biegnie przez zabytkową ulicę starego miasta, ulicę Grodzką gdzie znajduje się spora ilość restauracji. Następnie trasa skręca na ulicę mostową gdzie mamy możliwość podziwiać ruiny zamku płockiego oraz zabytkową katedrę. Kolejnym punktem jest stary most płocki, który przy wieczornym spacerze zachwyca oświetleniem w barwach miasta. Następnie nasza trasa biegnie brzegiem Wisły gdzie po raz kolejny możemy obserwować ruiny zamku płockiego z innej perspektywy jak i nie dawno otwarty amfiteatr. Koleją atrakcją tej trasy jest naturalnie powstałe jezioro położone u podnóża skarpy na której stoi Płock, jak i plażę gdzie odbywa się mnóstwo znanych i ciekawych festiwali jak Audioriver, Reggaeland, Cover Rock Festiwal, Festiwal Muzyki Cygańskiej. Trasa ta prowadzi na około wyżej wspomnianego jeziora a następnie czekają na nas schody po których pokonaniu znajdujemy się znów na skarpie i możemy obserwować trasę którą przebyliśmy jak i całość krajobrazu z góry. Pokonując schody znajdujemy się znów na starym mieście gdzie już tylko kilka set metrów do punku początkowego a jednocześnie końca trasy na starym rynku przed ratuszem. Po skończonym spacerze możemy udać się na ulicę Grodzką na posiłek lub ciepłą herbatę.

Prognoza pogody na weekend dla Płocka

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Włocławek Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,03 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podejść: 2 499 m

Suma zejść: 2 478 m Trasę nordic walking mieszkańcom Płocka poleca Wielogorski

Spacer przez Włocławek, przejazd komunikacją miejską na Tamę we Włocławku i powrót na dworzec PKP.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Płock Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,94 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podejść: 2 104 m

Suma zejść: 2 112 m Trasę do marszu z Płocka poleca Wielogorski Spacer przez Płock.

Czym jest nordic walking?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.