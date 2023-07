Nordic walking do 69 km od Płocka. Urokliwe trasy na weekend 8 - 9 lipca

Trasa jak widać ma 6 kilometrów jest więc doskonała na dłuższy spacer lub bieg. Zaczyna się na starym rynku Płocka i biegnie przez zabytkową ulicę starego miasta, ulicę Grodzką gdzie znajduje się spora ilość restauracji. Następnie trasa skręca na ulicę mostową gdzie mamy możliwość podziwiać ruiny zamku płockiego oraz zabytkową katedrę. Kolejnym punktem jest stary most płocki, który przy wieczornym spacerze zachwyca oświetleniem w barwach miasta. Następnie nasza trasa biegnie brzegiem Wisły gdzie po raz kolejny możemy obserwować ruiny zamku płockiego z innej perspektywy jak i nie dawno otwarty amfiteatr. Koleją atrakcją tej trasy jest naturalnie powstałe jezioro położone u podnóża skarpy na której stoi Płock, jak i plażę gdzie odbywa się mnóstwo znanych i ciekawych festiwali jak Audioriver, Reggaeland, Cover Rock Festiwal, Festiwal Muzyki Cygańskiej. Trasa ta prowadzi na około wyżej wspomnianego jeziora a następnie czekają na nas schody po których pokonaniu znajdujemy się znów na skarpie i możemy obserwować trasę którą przebyliśmy jak i całość krajobrazu z góry. Pokonując schody znajdujemy się znów na starym mieście gdzie już tylko kilka set metrów do punku początkowego a jednocześnie końca trasy na starym rynku przed ratuszem. Po skończonym spacerze możemy udać się na ulicę Grodzką na posiłek lub ciepłą herbatę. Nawiguj

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki:

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.