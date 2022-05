Nowe Grabie. Wypadek pod Płockiem. 22-latka została przewieziona do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała

Wypadek w Nowych Grabiach

Wczoraj, to jest 11 maja (środa), około godziny 18:00 na drodze wojewódzkiej nr 574 doszło do poważnego wypadku drogowego. Według ustaleń policjantów, 22-letnia kierująca toyotą nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze. Zjechała z drogi, a następnie dachowała i uderzyła w drzewo. Kobieta sama podróżowała samochodem, a do zdarzenia doszło w miejscowości Nowe Grabie. Poszkodowana kierująca z powiatu płockiego, z poważnymi obrażeniami ciała, została przetransportowana do szpitala. Teraz śledczy próbują ustalić dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.