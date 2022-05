Orlen Wisła Płock - Azoty Puławy. Demonstracja siły Nafciarzy przed "świętą wojną" i deklasacja puławian! Mamy finał!

Orlen Wisła Płock 34:15 Azoty Puławy

Skład Wisły: Adam Morawski, Krystian Witkowski - Michał Daszek 3, Tin Lučin 4, Jan Jurecić 3, David Fernández 1, Abel Serdio 3, Leon Šušnja, Zoltán Szita 4, Dominik Mierzwicki 1, Mirsad Terzić, Lovro Mihić 2, Mikołaj Czapliński 3, Niko Mindegía 2, Dmitrij Żytnikow 2, Sergei Kosorotov 6.

Skład Azotów: Vadim Bogdanov, Mateusz Zembrzycki, Wojciech Borucki - Andrii Akimenko 2, Boris Zivković 2, Antoni Łangowski 1, Paweł Podsiadło 1, Aliaksandr Bachko 1, Rafał Przybylski 3, Ivan Burzak 1, Dawid Dawydzik 2, Bartosz Kowalczyk, Wojciech Gumiński 1, Dawid Fedeńczak 1, Piotr Jarosiewicz, Kamil Konieczny.

Kary: Serdio 29', Lučin 33', Šušnja 54' - Podsiadło 11', Dawydzik 35', Burzak 58'.

Sędziowie: Filip Fahner, Łukasz Kubis (Głogów).

Spotkanie w zasadzie od samego początku było jednostronne. Obie drużyny przystąpiły do niego w osłabieniu. Po stronie płockiej nieobecni byli Przemysław Krajewski i Marek Daćko, a po puławskiej - Michał Jurecki. Jak się okazało, wpływ byłego reprezentanta Polski na grę Azotów jest ogromny. Przyjezdni nie potrafili tworzyć sobie dogodnych sytuacji. Mieli problemy z rozgrywaniem piłki i sędziowie co chwila musieli wskazywać grę pasywną. Dodatkowo swoje w bramce robił też Morawski. Wisła nie forsowała jednak zbytnio tempa, a do wielu rzutów podchodziła dość lekceważąco, w efekcie czego do przerwy prowadziliśmy "tylko" 17:8. Druga połowa w zasadzie wiele się nie różniła, co doskonale pokazuje liczba zdobytych bramek. My rzuciliśmy ich tyle samo, a goście jedną mniej. Co warte odnotowania, to chyba jeszcze lepiej niż Loczek w bramce spisywał się Witkowski. Ostatecznie wygraliśmy 34:15 i w finale zagramy z Łomżą Vive Kielce. To spotkanie odbędzie się 4 czerwca w Tarnowie. Wcześniej jednak czeka nas pierwsza odsłona "świętej wojny" w ramach rozgrywek ligowych. Ten mecz już 24 maja, o godzinie 19:15 w Orlen Arenie! Kupujcie bilety, bo ubywają w szybkim tempie!

Relacja:

60' - Czapla na zakończenie! - 34:15

60' - Dima do Abela, a kołowy bez trudów zdobywa bramkę - 33:15

59' - Faul w ataku i znów mamy piłkę - 32:15

58' - DOMINIK MIERZWICKI! - 32:15

58' - Kara dla Burzaka za faul na Abelu - 31:15

57' - Burzak z koła - 31:15

56' - Mogła być kolejna cudowna bomba Kosy, ale sędziowie odgwizdali błąd i faul Serdio - 31:14

55' - Szybka odpowiedź przyjezdnych - 31:14

55' - Dima ze środka - 31:13

54' - Gumiński skutecznie - 30:13

54' - Karny dla gości i kara dla Susnji - 30:12

53' - Kosorotov! Kolejna bomba! - 30:12

53' - Mierzwicki na boisku!

53' - Bachko gol - 29:12

52' - Mur w bramce! Witkowski broni, ale Kosorotov przerzucił rzut po koźle - 29:11

52' - POTĘŻNE UDERZENIE KOSOROTOVA! - 29:11

51' - Strata, ponownie. Wisła atakuje - 28:11

49' - Witkowski ponownie lepszy od Podsiadło, a gola zdobywa Serdio! - 28:11

49' - Kosa pozazdrościł Szicie. Bramka z drugiej linii - 27:11

48' - Gol Zivkovicia. Trzecia bramka gości w tej połowie... - 26:11

48' - Strata Wisły - 26:10

47' - Witkowski zatrzymuje Podsiadło! - 26:10

46' - SZITA! - 26:10

46' - Fernandez zatrzymany. Wciąż atakujemy - 25:10

45' - Faul w ataku na Susnji. Przykro zaczyna się patrzeć na takiego brązowego medalistę... - 25:10

44' - Znów Szita. Tym razem pod presją czasu - 25:10

43' - Kolejna strata gości - błąd kroków - 24:10

43' - Lucin po przejęciu i podaniu Susnji! - 24:10

42' - Tym razem Węgier skutecznie - 23:10

41' - Szita potężnie, ale w obramowanie. W odpowiedzi kontra gości i przełamanie - Fedeńczak - 22:10

40' - Łangowski niecelnie - 22:9

40' - Janek po kontrataku! - 22:9

39' - Daszek! Coraz wyższa przewaga Nafciarzy - 21:9

39' - Witkowski zatrzymuje Burzaka! - 20:9

38' - Szita ze środka! - 20:9

38' - Szczypiornista gości wpadł w pole karne - atakujemy! - 19:9

37' - Daszek po ładnej akcji, a na rozegraniu - Terzić! - 19:9

36' - Łangowski również fauluje w ofensywie - 18:9

35' - Faul w ataku Żytnikowa - 18:9

35' - Kara dla Dawydzika za faul na Dimie - 18:9

34' - Strata Nafciarzy, lecz Bogdanov nie trafia do pustej bramki - 18:9

33' - WITKOWSKI! Zatrzymuje Fedeńczaka! - 18:9

33' - Rzut karny dla Puław i kara dla Lucina za faul na Dawydziku - 18:9

32' - Ładna akcja Wisły zakończona zatrzymanym rzutem Jurecicia - 18:9

32' - Szybko odpowiada Przybylski - 18:9

31' - Dima indywidualnie i skutecznie! - 18:8

31' - Zaczynamy! Wisła w ataku!

Płocczanie powoli też wracają na parkiet. Niedługo wracamy do gry!

Puławianie po upływie 3-4 minut przerwy wrócili na parkiet. Słowa Lisa musiały być zatem bardzko krótkie i rzeczowe. Pytanie, czy przełożą się na grę?

Tak jak przed meczem, na moment przeniesiemy się na piłkarskie boisko. Rezerwy Wisły wyrównały i obecnie remisują z Mławianką 1:1. Do końca meczu niecałe osiem minut. 0:2 przegrywa natomiast Stoczniowiec, który wciąż walczy o utrzymanie w IV lidze.

Losy awansu do finału zdają się być zatem przesądzone. Nie widzimy żadnych przesłanek ku temu, by gra rywali mogła ulec poprawie. Najważniejsze teraz jest zatem, byśmy dokończyli ten mecz bez żadnego urazu. Braki Krajka i Komara w zupełności wystarczą, a nawet są zbyt duże...

Niesamowite, jak wielki wpływ na puławian ma Michał Jurecki. Jego brak jest widoczny gołym okiem. Azoty mają potworne problemy ze składnym rozegraniem akcji i często męczą się w ataku oddając rzuty pod presją czasu. Nafciarze natomiast robią swoje i bez większego wysiłku wysoko prowadzą. Gdyby nie nonszalancja przy niektórych rzutach i lepsza skuteczność moglibyśmy być świadkami istnego pogromu już do przerwy.

PRZERWA! Deklasacja!

30' - Przerzut do Daszka i gol reprezentanta Polski - 17:8

30' - Czas dla Sabate. Rozrysujemy tę ostatnią akcję. - 16:8

30' - Akimenko wykorzystuje "siódemkę" - 16:8

29' - Karny dla gości i kara dla Serdio.

29' - Ależ bomba Kosorotova! Bez szans bramkarz - 16:7

28' - Przybylski skutecznie - 15:7

28' - LOOOCZEK! Zatrzymuje rzut Bachko. Puławy cały czas w natarciu - 15:6

27' - Przybylski niecelnie do Dawydzika. Zembrzycki zatrzymał próbę Daszka, ale dobitka Mihicia jest już skuteczna - 15:6

26' - Susnja troszkę lekceważąco zakończył kontratak. Próbę obronił bramkarz. Szkoda! - 14:6

26' - Przejęcie Daszka. Wymiana podań Lucina z Mihiciem i bramka młodszego z Chorwatów! - 14:6

25' - Kosa pięknie podaje do Serdio no-look passem i bramka! - 13:6

24' - Zivkovic tym razem niecelnie. Mamy piłkę - 12:6

24' - Morawski broni rzut Zivkovicia, lecz goście wciąż w ataku - 12:6

23' - Robert Lis nie wytrzymał i poprosił o czas. Słabiutko dziś prezentują się Puławy. Powiedzieć, że brak Michała Jureckiego jest aż nadto widoczny, to jak nie powiedzieć nic.

23' - Dobra gra w bloku Nafciarzy. Szybkie podanie Loczka i wszystko zwieńcza bramka Mihicia! - 12:6

22' - Prosty błąd przy wznowieniu gości. Trafia ponownie Lucin! - 11:6

22' - Niko z biodra po ziemi! Piękny gol! - 10:6

21' - Podsiadło z lewego rozegrania - 9:6

20' - Ładne podanie do Akimenki, ale tym razem lepszy Loczek! Szybki atak Nafciarzy wykańcza Lucin - 9:5

19' - Azoty gubią piłkę. W odpowiedzi błąd kroków Nafciarzy - 8:5

19' - Niko po wejściu w pierwzsą linię - 8:5

18' - Przerzut z lewej strony do Akimenki i skrzydłowy rzuca nad Loczkiem - 7:5

18' - Mocny rzut Kosy, ale prosto... w krocze bramkarza - 7:4

17' - Udało się. Po 11 minutach, Przybylski przełamuje niemoc gości - 7:4

16' - Fernandez spróbował zaskakującego rzutu z wyskoku z biodra, ale trafił w sam środek. Bramkarz obronił i goście atakują - 7:3

16' - Niecelny rzut. Znów mamy piłkę - 7:3

15' - Już blisko dziewięć minut bez gola przyjezdnych. Czy w tej akcji się przełamią?

15' - Starta Puław! Gol Czapli! - 7:3

14' - Piękne podanie Fernandeza do Serdio. Niestety przegrał walkę z Zembrzyckim - 6:3

14' - Niedokładne zagranie do Dawydzika. Przejęliśmy piłkę i mamy szansę odskoczyć na cztery bramki! - 6:3

14' - Długo, bardzo długo atakują goście. Już skończyła się ich kara, ale cały czas oddają próby rzutów - 6:3

13' - Łangowski po bloku, lecz broni Loczek. Goście wciąż atakują - 6:3

12' - Adam Morawski zatrzymuje rywali, ale pospieszył się z rzutem. Myślał, że rywale mają pustą bramkę - tak jednak nie było. Znów atak puławian - 6:3

11' - Szybko wykorzystaliśmy przewagę. Jurecić ze skrzydła - 6:3

11' - Kara dla Podsiadło po uderzeniu w twarz Fernandeza.

10' - Długo męczyli się w rozegraniu przyjezdni. Ostatecznie zdobyli dobrą okazję z lewego skrzydła, ale ponownie dobrze w bramce spisał się Loczek! - 5:3

9' - Łangowski tylko w poprzeczkę. Przejęliśmy piłkę, szybka kontra i Janek tym razem trafia! - 5:3

9' - Nieskładna akcja puławian, lecz cały czas mają piłkę.

8' - Morawski zatrzymuje Przybylskiego! Jurecić jednak trafia w poprzeczkę - 4:3

7' - Kosorotov tym razem zatrzymany przez bramkarza, ale goście weszli w pole karne. Szybko jednak wznowiliśmy i bramkę zdobył Czapla! - 4:3

6' - Dawydzik po raz drugi skutecznie! - 3:3

6' - Loczek zatrzymał próbę puławian, ale rywale wciąż w ataku.

5' - Fernandez z drugiej linii - 3:2

5' - Trafiają goście - Łangowski - 2:2

4' - Niezawodny Kosa! - 2:1

4' - Fernandez zatrzymany przez Zembrzyckiego, ale będzie karny.

3' - Strata gości. Za długo trwała ta akcja. - 1:1

2' - Odpowiedź Kosy! - 1:1

1' - Udana próba z koła Dawydzika! - 0:1

1' - Ruszyli!

17:59 - Zaraz zaczynamy - w ataku goście.

17:58 - Przed meczem nagrodę za zawodnika miesiąca kwietnia otrzymał Adam Morawski. Gratulujemy!

17:56 - Goście już na parkiecie. Czas na Nafciarzy!

17:54 - Zaczynamy prezentację!

17:53 - Zanim zawodnicy wybiegną na parkiet, na boisku podziwiamy pokaz taneczny zespołu Impresja.

17:51 - Przypomnijmy, że w finale pucharu czeka już zespół Łomży Vive Kielce.

17:48 - Korzystając z chwili przerwy, mamy krótką informację z piłkarskiej murawy. Rezerwy Wisły Płock przegrywają do przerwy 0:1 z Mławianką Mława w ramach bardzo ważnego spotkania w IV lidze. W przypadku porażki, nasi rywale odskoczą nam na cztery oczka i o pierwsze miejsce będzie już bardzo trudno.

17:46 - Zespoły zakończyły rozgrzewkę i udają się do szatni. Za niecały kwadrans zaczynamy!

17:43 - Dotychczasowe dwa spotkania w tym sezonie pomiędzy Wisłą a Azotami kończyły się wygranymi Nafciarzy. W Płocku, po bardzo emocjonującym, ale nie najlepszym meczu wygraliśmy 27:26. W Puławach pokazaliśmy już wyższość i pokonaliśmy przeciwników 32:24. Jak będzie tym razem?

17:35 - Puławy w ostatni weekend wygrały po rzutach karny z Górnikiem Zabrze 33:32 (29:29). Wiślacy z kolei pauzowali, bo mecz z kielczanami zagrają dopiero 24 maja. Ostatni raz na boisko wybiegliśmy w poprzedni wtorek. Wóczas, w Głogiwe, pokonaliśmy tamtejszego Chrobrego 30:26.

17:33 - W przypadku porażki, Azoty zakończą dziś zmagania w sezonie 2021/22. Nafciarzy czekają natomiast jeszcze najważniejsze spotkania w tym, miejmy nadzieję, finał pucharu.

17:30 - Kibice powoli zapełniają trybuny. Na sektorze G również pojawili się pierwsi fani. Będziemy mogli dziś usłyszeć głośny doping?

17:25 - Drużyny już intensywnie rozgrzewają się na parkiecie.

Damian Kelman