Orlen Wisła Płock - Azoty Puławy. Nafciarze zakończą sezon puławianom i awansują do finału PGNiG Pucharu Polski?

Czas rozstrzygnięć

Nastał ten czas w roku, który najbardziej "grzeje" każdego kibica. Przed nami najważniejsze rozstrzygnięcia we wszystkich ligach, ale też w europejskich i pucharowych rozgrywkach. Przed Nafciarzami pozostały same mecze, które zdecydują o kolorach medali, jakie zawisną na szyjach zawodnik Wisły. Pierwsza przeszkoda wydaje się być najłatwiejsza, ale nie można jej potraktować ze zbyt dużym rozluźnieniem, bo może się to skończyć tragicznie. W półfinale PGNiG Pucharu Polski, w Orlen Arenie, zagramy z Azotami Puławy.

Puławianie powinni być dla nas doskonałym przetarciem przed kolejnymi wyzwaniami. Już w następny wtorek zagramy przecież spotkanie z Łomżą Vive Kielce, którego stawką będzie mistrzostwo Polski. Nie można zakładać, że mecz z Azotami wygra się sam, ale nasi zawodnicy powinni zrobić wszystko, by wygrać go jak najmniejszym nakładem sił, a z całą pewnością bez kontuzji, które mogłyby rzutować na naszą dalszą dyspozycję. Nie ma oficjalnego komunikatu na temat zdrowia Przemysława Krajewskiego, ale zważywszy na uraz, którego nabawił się w ostatnim spotkaniu z Chrobrym Głogów, można spodziewać się, że nasz etatowy reprezentant nie pojawi się na parkiecie. Nie wiadomo, jak poważna jest to kontuzja, ale strata tak ważnego ogniwa byłaby dużą bolączką dla naszej gry, zarówno w ataku, jak i w obronie. Nie możemy zatem pozwolić, by ktoś jeszcze "wypadł" nam ze składu przed kluczowymi rozstrzygnięciami. Wygrajmy zatem pewnie, ale bez uszczerbków na zdrowiu.