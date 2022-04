Orlen Wisła Płock. Dawid Dawydzik zawodnikiem Nafciarzy! Podpisał kontrakt na trzy lata!

Dawid Dawydzik w Orlen Wiśle Płock

SPR Wisła Płock poinformowała o podpisaniu kontraktu z Dawidem Dawydzikiem. Reprezentant Polski podpisał z naszym klubem kontrakt na najbliższe trzy sezony. Oznacza to, że kołowy będzie występował na Tumskim Wzgórzu do końca czerwca 2025 roku.

Systematyczny awans

Dawid Dawydzik urodził się 7 grudnia 1994 roku, mierzy 200 centymetrów i występuje na pozycji obrotowego. Podczas swojej kariery systematycznie stawiał kroki z niższych szczebli rozgrywkowych, aż wreszcie osiągnął swoje marzenie i znalazł się w PGNiG Superlidze, skąd następnie został powołany do reprezentacji Polski. Możliwość gry w Orlen Wiśle Płock jest zatem dla niego kolejnym krokiem w przód.

Pierwsze kroki w szczypiorniaku stawiał w Czarnych Żagań, ale stamtąd bardzo szybko trafił do Dziewiątki Legnica, w której zaczął swoją poważną karierę, chociaż początkowo była to jeszcze drużyna juniorska. W Legnicy występował do 2014 roku i po roku gry w II lidze, notując 57 bramek w 25 meczach, przeniósł się do innego drugoligowca - Żagwi Dzierżoniów. Tam przez kolejne dwa lata jeszcze poprawił swój dorobek bramkowy: