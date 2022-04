Orlen Wisła Płock - Energa MKS Kalisz. Nafciarze wysoko wygrywają! Teraz czas na awans do Final Four Ligi Europejskiej!

Orlen Wisła Płock 39:28 Energa MKS Kalisz

Skład Wisły: Adam Morawski, Krystian Witkowski - Michał Daszek 4, Marek Daćko, Tin Lučin 5, Jan Jurecić 5, Abel Serdio 2, Leon Šušnja 3, Zoltán Szita, Przemysław Krajewski, Mirsad Terzić, Lovro Mihić 6, Mikołaj Czapliński 3, Niko Mindegía 1, Dmitrij Żytnikow 2, Sergei Kosorotov 8.

Skład MKS-u: Mikołaj Krekora, Łukasz Zakręta - Piotr Krępa 2, Bartłomiej Tomczak, Robert Kamyszek 3, Kacper Adamski 11, Mateusz Kus 3, Michał Drej 1, Mateusz Góralski 1, Gracjan Wróbel, Marek Szpera 3, Konrad Pilitowski 3, Maciej Pilitowski, Miłosz Bekisz 1, Stanisław Makowiejew.

Kary: Kamyszek 25', Drej 49'.

Sędziowie: Adam Dejna, Kamil Raszewski (Tczew).

Goście postanowili zaskoczyć naszą drużynę i przez całe spotkanie zdejmowali bramkarza w akcjach ofensywnych i atakowali 7 na 6. Nafciarze przez długi czas nie potrafili sobie poradzić z tym zabiegiem, czego efektem był bardzo wyrównany wynik i praktycznie grę bramka za bramkę. Jedynie Krystian Witkowski, co jakiś czas, był w stanie powstrzymywać zapędy rywali. Wszystko w szeregach przyjezdnych posypało się w 25. minucie, wraz z pierwszą karą dla kaliszan. Od tego momentu szło nam już łatwiej i radziliśmy sobie z naporami, powiększając przewagę i prowadząc do przerwy 21:15. Warto podkreślić bardzo dobrą skuteczność w ataku naszej drużyny w tej części gry. W przerwie Xavi Sabate musiał przedstawić bardzo konkretne wskazówki względem gry w obronie na siedmiu atakujących, a być może coraz większą rolę odgrywało zmęczenie. Fakty były jednak takie, że coraz częściej i łatwiej przejmowaliśmy piłki, a swoje w bramce dokładał Loczek, który bronił w tej części gry. Nasza przewaga systematycznie jeszcze rosła, ale niestety, w pewnym momencie się zacięliśmy. W tej części słabiej wyglądały nasze ataki, ale za to więcej goli wrzucaliśmy do pustej bramki. Wydawało się, że Nafciarze wreszcie rzucą 40 goli, ale jednak nie udało się tego dokonać, a mecz skończyliśmy z 39 bramkami, wygrywając 39:28. Teraz przed Wiślakami arcyważne spotkanie w ćwierćfinale Ligi Europejskiej. Będziemy bronić dwubramkowej przewagi po pierwszym meczu z Kadetten Schaffhausen. Ten mecz odbędzie się na koniec majowego weekendu we wtorek, 3 maja, o godzinie 20:45. Zapraszamy do Orlen Areny!

Relacja: