Orlen Wisła Płock - Energa MKS Kalisz. Przerywnik od europejskich emocji

Przerwa od Europy

Orlen Wisła Płock do meczu z Energą MKS Kalisz przystąpi w przerwie pomiędzy meczami ze szwajcarskim Kadetten Schaffhausen w ramach 1/4 finału Ligi Europejskiej. Nafciarze pierwszy mecz na terenie rywala wygrali 33:31 (19:18), ale pomimo tego nastroje wśród kibiców nie było idealne. Wszystko za sprawą tego, iż nasi szczypiorniści sami sobie sprokurowali emocje w spotkaniu rewanżowym. Wszystko zaczęło się pod koniec pierwszej połowy, gdy prowadziliśmy czterema bramkami, a następnie, w ostatnich trzech minutach, straciliśmy trzy trafienia i do przerwy wygrywaliśmy tylko jednym "oczkiem". Co prawda, od razu po przerwie to odrobiliśmy i kontrolowaliśmy spotkanie, a w końcówce prowadziliśmy już różnicą sześciu trafień. Niestety, tym razem również nie potrafiliśmy być skoncentrowani do końca i zamiast wygrać sześcioma golami, a być może nawet większą liczbą, bo rywale nie prezentowali się zbyt dobrze, pozwoliliśmy się dojść na dwa trafienia, czym daliśmy Kadetom tlen przed rywalizacją w Płocku. Mimo wszystko jednak trudno wierzyć w to, by byli w stanie odrobić te straty. Poza pojedynczymi zawodnikami, poziom Szwajcarów jest dużo niższy od naszego.