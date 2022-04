Orlen Wisła Płock - Górnik Zabrze. Powrót do gry po świętach i próba generalna przed meczem ze Szwajcarami

Zrobić swoje

Przerwa podopiecznym Xaviego Sabate z pewnością bardzo się przydała. Liczba spotkań Nafciarzy w ostatnim czasie była kolosalna, i nawet jeśli część zawodników udała się na zgrupowania reprezentacji, to jednak odpoczynek od klubowych rozgrywek, tym bardziej, że nie był przesadnie długi, powinien im dobrze zrobić i sprawić, że w najważniejszą fazę sezonu wejdą żądni zwycięstw. Pierwsza okazja do tego nadarzy się już w najbliższy piątek, gdy Wisły zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.

Chociaż zabrzanie z pewnością nie są zespołem, który w jakikolwiek sposób moglibyśmy zlekceważyć, to nie ma co ukrywać, że to spotkanie po prostu trzeba wygrać i to jak najszybciej, a przy tym na dobre zazębić w zespole wszystkie schematy, jakie ostatnimi czasy były, bo już we wtorek czeka nas spotkanie dużo ważniejsze. Oczywiście, porażka z Górnikiem Zabrze sprawi, że przekreślimy swoje wszystkie szanse na odzyskanie tytułu mistrzowskiego, ale jednak nikt o zdrowych zmysłach nie bierze takiego rozwiązania na poważnie. 26 kwietnia natomiast rozpoczynamy batalię o awans do Final Four Ligi Europejskie. Na wyjeździe zagramy ze szwajcarskim Kadetten Schaffhausen i z pewnością jest to mecz, o którym, mimo wszystko, już teraz myślą płocczanie. W jakim składzie osobowym wyjdzie w piątek na parkiet? Wydaje się, że w zespole nie ma większych urazów. Do gry gotowy powinien już być Przemysław Krajewski, ale być może dostanie jeszcze chwilę odpoczynku, by właśnie w pełni wykurować się do gry w Szafuzie. Pozostali płocczanie, którzy przedwcześnie wrócili z kadry - Michał Daszek i Adam Morawski, nie powinni mieć z kolei żadnych przeciwskazań przed grą na Śląsku.