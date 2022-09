Orlen Wisła Płock - Górnik Zabrze. Zwycięski powrót do Orlen Areny! Czas na Ligę Mistrzów, czas na Porto!

Orlen Wisła Płock 34:25 Górnik Zabrze

Skład Wisły: Kristian Pilipović, Marcel Jastrzębski - Michał Daszek 3, Tin Lučin 3, Tomás Piroch 2, Abel Serdio 1, Leon Šušnja, Daniel Sarmiento 2, Krzysztof Komarzewski 5, Przemysław Krajewski 5, Gonzalo Perez Arce 4, Mirsad Terzić, Dawid Dawydzik 1, Lovro Mihić 1, Dimitrij Żytnikow 3, Sergei Kosorotov 4.

Skład Górnika: Casper Liljestrand, Paweł Kazimier - Dawid Molski 1, Rennosuke Tokuda, Krzysztof Łyżwa 1, Aliaksandr Bachko 4, Dmyto Artemenko 6, Patryk Mauer 4, Sebastian Kaczor 1, Adam Wąsowski, Dmytro Ilchenko 2, Piotr Rutkowski 2, Damian Przytuła 4.

Kary: Daszek 28', Piroch 35', Šušnja 44', 56' - Mauer 10'. 26', Kaczor 27', 53', Ilchenko 57'

Sędziowie: Michał Orzech i Robert Orzech (Brodnica).

Osoby, które oglądały spotkanie z Górnikiem, a wcześniej śledziły mecz z Chrobrym Głogów, mogły mieć déjà vu - Nafciarze rozpoczęli mecz praktycznie w ten sam sposób. Myliliśmy się pod bramką rywala, dając bramkarzowi szanse na obrony lub nie trafiając w bramkę, a następnie nie umieliśmy powstrzymać ataków. To pozwoliło przeciwnikom na odskoczenie na kilka bramek - maksymalnie cztery - ale od 11. minuty obraz zaczął się zmieniać. Wisła grałą coraz lepiej, aż wreszcie, w 22. minucie, wyszła na prowadzenie, którego nie oddała już do końca. Do szatni schodziliśmy, prowadząc 17:13. Po przerwie natomiast, bez żadnej presji, ze spokojnym prowadzeniem, robiliśmy swoje, powoli powiększając przewagę. Bez wielkiego tempa, bez większego wysiłku, zdobywaliśmy konkretne bramki i ostatecznie wygraliśmy 34:25.