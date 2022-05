Orlen Wisła Płock - Kadetten Schaffhausen. Ostatni krok Nafciarzy w drodze do elity

Na półmetku Nafciarze bliżej elity

Chociaż Liga Europejska to nie są najbardziej prestiżowe rozgrywki piłki ręcznej w Polsce, bo takimi przecież jest Liga Mistrzów, to chyba jednak nikt nie ma wątpliwości, że dotarcie do Final Four jest również elitarnym osiągnięciem i powodem do dumy. Wystarczy spojrzeć na niektóre drużyny. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w turnieju finałowym znajdzie się chociażby SC Magdeburg, który przecież jest liderem niemieckiej Bundesligi i znajduje się w tabeli nad THW Kiel i SG Flensburg-Handewitt, które mają szansę być w TOP4 Ligi Mistrzów. W tych rozgrywkach wcale nie grają europejscy outsiderzy, a wiec Wisła znów może znaleźć się w czołówce najlepszych drużyn w Europie. Drugim powodem do dumy, w przypadku awansu, będzie fakt, że Nafciarze zrobią to drugi raz z rzędu, co najlepiej podkreśli fakt, że nasze sukcesy nie są przypadkowe, a wynikają z jakiegoś rozwoju i planu budowania zespołu.