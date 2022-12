Orlen Wisła Płock. Kristian Pilipović odchodzi z klubu! Rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron

Kristian Pilipović odchodzi z Wisły

SPR Wisła Płock poinformowała, że rozwiązała kontrakt z Kristianem Pilipoviciem za porozumieniem stron z powodów osobistych goalkeepera. Bramkarz opuścił nas klub przed końcówką rundy jesiennej, co oznacza, że trzy ostatnie - i być może kluczowe - spotkania tego roku rozegramy bez chorwackiego bramkarza.

Nie będzie to transfer, który kibice będą wspominać z wypiekami na twarzy. Trudno oczekiwać, by fani w większym stopniu żałowali odejścia Kristiana Pilipovicia. Bramkarz podpisał z SPR Wisłą Płock kontrakt jeszcze w grudniu 2021 roku, ale jego umowa zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, czyli od obecnego sezonu. Chorwacki goalkeeper związał się z naszym klubem umową na dwa lata, czyli do 30 czerwca 2024 roku.