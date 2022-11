Orlen Wisła Płock - Łomża Industria Kielce. Przed świętą wojną dojdzie do "Super Meczu". Gwiazdy zagrają dla osób autystycznych

11 grudnia o godzinie 15:00 w Orlen Arenie, przed meczem Orlen Wisła Płock - Łomża Industria Kielce, dojdzie do charytatywnego spotkania zorganizowanego przez PGNiG Superligę, TikTok Polska oraz Stowarzyszenie Zobaczyć Lili. W wydarzeniu weźmie udział około 30 osób znanych szerszej publiczności ze swoich działań sportowych lub występów telewizyjnych, a także - dla młodszej publiki - internetu. Wśród zapowiadanych gwiazd, organizatorzy już teraz wymieniają takie osoby jak: Tomasz Oświeciński, Joanna Jóźwik, Łukasz Kadziewicz, Krzysztof Ignaczak, Marek Saganowski, Sławomir Szmal, Natalia Sisik czy Kamil Szpejenkowski. Trenerami obu zespołów będą natomiast Michał Jurecki i Artur Siódmiak.

– Nie będzie to typowy mecz piłki ręcznej, lecz widowisko z zaskakującymi zwrotami akcji. Stawiamy na dobrą zabawę w sportowym rytmie. Super Mecz to przede wszystkim okazja do zwrócenia uwagi i realnej pomocy dla osób zmagających się ze spektrum autyzmu, który w Polsce dotyka około 1 procenta społeczeństwa. Bardzo cieszy mnie pozytywny odbiór naszej inicjatywy i fakt, że tyle znanych osób zdecydowało się na udział w tym przedsięwzięciu, a w akcję zaangażował się TikTok Polska, który jest głównym partnerem wydarzenia – mówi Maciej Turchan, PR Manager Superligi sp. z o.o.