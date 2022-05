Orlen Wisła Płock - Łomża Vive Kielce. Bilety na "świętą wojnę" wyprzedane!

Orlen Wisła Płock - Łomża Vive Kielce. Bilety wyprzedane!

W piątek, 20 maja, wyprzedały się ostatnie wejściówki na spotkanie ostatniej serii PGNiG Superligi Orlen Wisła Płock - Łomża Vive Kielce. Sprzedaż, która wystartowała w poniedziałek, od samego początku szła bardzo dobrze, a kibice, jak za dawnych lat, tłumnie ruszyli do kas, ponieważ bilety można było nabyć tylko drogą stacjonarną. Mecz odbędzie się dopiero za cztery dni, to jest we wtorek, 24 maja, ale już teraz pewnym jest, że Nafciarzy z trybun Orlen Areny będzie wspierał komplet publiczności! To pierwsza taka sytuacja od dawna!