Orlen Wisła Płock - Łomża Vive Kielce. SPR Wisła złożyła wniosek o ponowne przełożenie spotkania z Kielcami!

Zmiana terminu

Przypomnijmy zarys całej sytuacji. Pierwotnie mecz, tak jak cała 26. seria PGNiG Superligi, został zaplanowany na weekend 14-15 maja, ale kielczanie jeszcze w ubiegłym roku kontaktowali się z ligą, by dokonać zmiany tego terminu. Wszystko dlatego, że spotkanie przypada pomiędzy dwoma meczami ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W tym roku okazało się, że Łomża Vive Kielce awansowała do tej fazy rozgrywek i oficjalnie mogli oni złożyć wniosek o zmianę terminu. Mecze w 1/4 finału z francuskim Montpellier odbędą się 12 i 18 maja. Przedstawiciele SPR Wisły Płock byli przeciwni zmianie terminu, dlatego, z racji braku możliwości dogadania się przez samych zainteresowanych, do akcji wkroczył komisarz ligi Piotr Łebek, który wyznaczył nowy termin. Data okazała się być bardzo krzywdząca dla Nafciarzy - 24 maja.

Niezadowolenie Nafciarzy

Wraz z ogłoszeniem nowego terminu w internecie zawrzało. Wszystko za sprawą dwóch kwestii. Pierwsza jest taka, że nowy termin wypada we wtorek, co kłóci się z argumentem przedstawianym przy tej decyzji o promocji ligi. Największą promocją jest rozegranie spotkania w weekend, by na trybunach mogło pojawić się jak najwięcej kibiców, ale ten fakt można jeszcze w jakimś stopniu zaakceptować, bo terminarz był bardzo napięty i trudno było znaleźć dogodny weekend. Druga strona medalu jest dużo gorsza. Nowy termin to 24 maja, czyli wtorek poprzedzający weekend 28-29 maja, na który to zaplanowany jest Final Four Ligi Europejskiej. Przedstawiciele Wisły głośno wyrażali swój sprzeciw, ponieważ oznacza to bardzo ograniczony czas na przygotowania do najważniejszych meczów w Europie, a przecież właśnie o to chodziło kielczanom, gdy składali swój wniosek. Kosztem jednych ucierpieli zatem drudzy.