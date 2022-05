Orlen Wisła Płock - Łomża Vive Kielce. We wtorek zagramy o mistrzostwo Polski. Przełamiemy hegemonię kielczan?

Przełamać hegemonię kielczan

Jest 28 maja 2011 roku. Kilka lub kilkanaście minut przed godziną 22. Orlen Arena wypełniona kibicami, którzy na stojąco z całych sił dopingują swoich zawodników. Na pół minuty przed końcem czwartego meczu o mistrzostwo Polski do rzutu karnego podchodzi Arkadiusz Miszka. Trafia - 26:23. Płocką halę ogarnia niesamowity tumult. Kielczanie próbują jeszcze zrywu, ale wyrzucają piłkę w aut i wszystko jest jasne - Wisła Płock zostaje mistrzem Polski, po raz siódmy w swojej historii. Euforia przechodzi granicę wyobrażalności. Zawodnicy, już pozbawieni koszulek, wspólnie fetują i skaczą po boisku. Z pozoru obcy sobie ludzie, których łączy jedno - przywiązanie do niebiesko-biało-niebieskich barw, na trybunach wpadają w objęcia, ściskają się, całują, a w co bardziej rozemocjonowanych oczach pojawiają się łzy wzruszenia. Kto by wówczas pomyślał, że przez następnych jedenaście lat w Płocku kibicom nie będzie dane świętować nawet jednego trofeum?