Orlen Wisła Płock - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. Ostatni akcent przed przerwą reprezentacyjną

W sobotę rozpocznie się 19. seria PGNiG Superligi, będąca ostatnią przed przerwą w rozgrywkach spowodowaną meczami reprezentacji. Zawodnikom z pewnością przyda się wyczekiwana pauza, jednakże najpierw muszą zrobić swoje na boisku. Orlen Wisła Płock zagra z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski.

Euforia

Od początku lutego kibice, a pewnie sami zawodnicy też, wyczekiwali 8 marca i wcale nie chodzi tutaj o obchodzony tego dnia Dzień Kobiet, ale trzeba przyznać, że swoim fankom Nafciarze zrobili znakomity prezent. Spotkanie z niemieckim Füchse Berlin było niewątpliwie najważniejsze w pierwszej części rundy wiosennej. Wisła Płock podeszła do tego spotkania zmobilizowana w 1000% i przełożyło się to na końcowy rezultat. Po bardzo dobrym spotkaniu wygraliśmy w Berlinie faworyzowane Lisy i zapewniliśmy sobie pierwsze miejsce w grupie. Pozwoliło nam to uniknąć również drabinki, w której moglibyśmy w ćwierćfinale wpaść na drużynę z Magdeburga. Jak wiadomo, wszystko i tak zweryfikuje boisko, ale magdeburczycy w tym sezonie są piekielnie mocni i wydają się być najlepszym zespołem w stawce. Wygrana w stolicy Niemiec miała zatem bardzo wiele korzyści, ale liczymy, że nasi szczypiorniści za bardzo się po niej nie rozprężyli i w sobotę również zrobią swoje, bo na wpadki w PGNiG Superlidze nie mamy miejsca.

Rewelacja rozgrywek

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski niewątpliwie należy uznać za rewelację tegorocznych rozgrywek. Zespół, który poprzedni sezon skończył na przedostatnim miejscu w tabeli, w tym roku bije się o czwartą lokatę z MMTS-em Kwidzyn. Odnotowali aż 11 zwycięstw i ponieśli tylko siedem porażek, podczas gdy w poprzednim sezonie było ich aż 18. Co ciekawe, słabą passę zanotowali od końcówki września do połowy sierpnia - wówczas przegrali 5 z 6 meczów, ale trzeba przyznać, że mieli wówczas naprawdę trudny terminarz, chociaż z perspektywy dzisiejszej tabeli ówczesna porażka z Zagłębiem Lubin jest niemałym zaskoczeniem. W tamtej niekorzystnej serii znajdowało się również spotkanie z Nafciarzami, a więc wchodzą oni w ten sam okres rundy, co wówczas. Tym razem Zagłębie udało się pokonać, ale przyszła ponownie porażka z Azotami Puławy, co, mimo wszystko, nikogo nie dziwi. Poza tym wejście w 2022 rok zespół z województwa łódzkiego zaliczył bardzo udane. Wygrali pierwszych sześć meczów, w tym dwa spotkania PGNiG Pucharu Polski, co pozwoliło im awansować do ćwierćfinału tych rozgrywek. Niestety, tam również trafili na puławian. Z Azotami mierzyli się dwa razy w przeciągu pięciu dni i oba spotkania zakończyły się ich porażką, jednakże Piotrkowianin z pewnością jest na dobrej drodze, by utrzymać czwarte miejsce na koniec sezonu, a byłoby to bardzo przyjemne zwieńczenie rozgrywek.

Słaby mecz w Piotrkowie