Orlen Wisła Płock. Podsumowanie sezonu 2021/22. Oceniamy zawodników! Damian Kelman

W sobotę miał miejsce ostatni sportowy akcent sezonu 2021/22 w wykonaniu Orlen Wisły Płock, a w poniedziałek odbyło się oficjalne zakończenie sezonu i pożegnanie zawodników, którzy odchodzą z klubu. Była to również dobra okazja do podsumowania i świętowania bardzo dobrych rozgrywek. Ostatni raz zatem wracamy do minionych rozgrywek i podsumowujemy to, co wydarzyło się na parkietach!