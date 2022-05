Orlen Wisła Płock przegrała po rzutach karnych. Mistrzostwo Polski ponownie w rękach Łomży Vive Kielce Damian Kelman

W ostatnim spotkaniu sezonu PGNiG Superligi byliśmy świadkami ogromnych emocji, a mecz decydował o zdobyciu mistrzostwa Polski. Mecz stał na niesamowicie wysokim poziomie i ostatecznie zakończył się remisem 20:20, chociaż do przerwy prowadzili Nafciarze 12:10. Wisła potrzebowała wygranej dwiema bramkami do zdobycia mistrzostwa, dlatego już było jasne, że to kielczanie po raz kolejny obronią tytuł. W rzutach karnych potwierdzili jednak swoją wyższość i ostatecznie wygrali 5:3. W meczu sędziowie pokazali aż pięć bezpośrednich czerwonych kartek.