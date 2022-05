Orlen Wisła Płock. Rozlosowano pary półfinałowe Ligi Europejskiej! Nafciarze zagrają z S.L. Benfica

Wisła w Final Four

Nafciarze drugi rok z rzędu awansowali do najlepszej czwórki tych rozgrywek. Po doskonałym spotkaniu rewanżowym ze szwajcarskim Kadetten Schaffhausen, Wiślacy są już tylko dwa mecze od triumfu w Europie. Zadanie nie będzie łatwe, ale nasi zawodnicy pokazali już wiele razy w tym sezonie, że prezentują doskonałą formę i nic nie zabrania nam wierzyć w końcowy sukces. Aby dostać się do tego etapu rozgrywek, najpierw Wisła pokonała w ostatniej rundzie eliminacyjnej rumuński HC Dobrogea Sud Constanta - 45:40 w dwumeczu. Następnie w fazie grupowej okazaliśmy się lepsi od szwajcarskiego Pfadi Winterthur, francuskiego Fenix Toulouse Handball, hiszpańskiego CD Bidasoa, słowacki HT Tatran Prešov i niemieckie Füchse Berlin, z którym wygraliśmy kluczowy, ostatni mecz, dający nam pierwsze miejsce w grupie - 30:29 na wyjeździe. Dzięki wygraniu tej fazy, w 1/8 finału zagraliśmy z czwartym w swojej tabeli niemieckim TBV Lemgo Lippe, wygrywając dwumecz 59:56 i ostatecznie, w ćwierćfinale, pokonaliśmy wspomniane Kadetten 68:53.

Zespoły

W Final Four Ligi Europejskiej zagrają jeszcze: świeżo ogłoszony gospodarz, portugalski S.L. Benfica, niemiecki SC Magdeburg i chorwacki RK Nexe Našice. Gospodarze Final Four zapewnili sobie udział po wygranej w kluczowym dwumeczu 63:56 ze słoweńskim RK Gorenje Velenje, nasi zachodni sąsiedzi odprawili francuski HBC Nantes 58:53, wygrywając oba mecze, a drużyna z Bałkanów była sprawcą największej sensacji, dzięki wyeliminowaniu faworyta ich rywalizacji - duńskiego GOG Håndbold. W dwumeczu wygrali oni 69:64 i awansowali dalej za sprawą wygranej na własnym obiekcie 32:27. Co ciekawe, Nafciarze jeszcze ani razu nie grali w Europie z Benficą i Nexe, natomiast z Magdeburgiem w oficjalnych meczach mierzyli się trzy razy. Dwumecz odbył się już 20 lat temu, w 2002 roku. Ostatnia rywalizacja miała miejsce w zeszłorocznym Final Four Ligi Europejskiej w półfinale. Wówczas przegraliśmy 29:30.