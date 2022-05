Orlen Wisła Płock - SL Benfica. Poznajcie sylwetkę najbliższego rywala Nafciarzy w Lidze Europejskiej

S.L Benfica

S.L Benfica to portugalski klub ze stolicy kraju - Lizbony. Klub powstał w 1904 roku, ale sama sekcja piłki ręcznej weszła w życie 8 maja 1932 roku. Początkowe lata sekcji nie należały do najbardziej udanych, a dodatkowo klub musiał borykać się z innymi trudnościami, jak chociażby spór z krajowym związkiem. Sama sekcja również przez centralne władze klubu była traktowana po macoszemu, pozostając w cieniu sekcji piłkarskiej czy koszykarskiej. Klub jednak cały czas starał się rozwijać, grając w normalną piłkę ręczną oraz tę jedenastoosobową. Udało się sięgnąć po pierwszy tytuł w sezonie 1961/62, ale na następny przyszło im znów trochę poczekać. Klub największe sukcesy świecił w latach 80. minionego wieku. Obecnie, powoli, wraca na szczyt, rywalizując z największymi. W obecnym sezonie nie uda im się odzyskać mistrzostwa. Tracą dwa punkty do liderujacego FC Porto i maja do rozegrania jedno spotkanie, podczas gdy Porto ma jeszcze przed sobą dwa mecze. Cały czas pozostają natomiast w grze o Puchar Portugalii. W półfinale zagrają z Sporting CP, a w ewentualnym finale z lepszym z pary FC Porto - AM Madeira Andebol SAD.