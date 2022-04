Orlen Wisła Płock - TBV Lemgo Lippe. Przyklepać awans do ćwierćfinału!

Przyklepać awans

Pierwsze spotkanie, które odbyło się tydzień temu w Niemczech, ułożyło się po myśli Orlen Wisły Płock, która jednak do przerwy przegrywała z TBV Lemgo Lippe. Mecz rozpoczął się po naszej myśli, bo zdobyliśmy pierwszą bramkę, a przeciwnicy przez pierwsze minuty nie byli w stanie znaleźć drogi do siatki i dokonali tego dopiero w 4. minucie, ale ostatecznie i tak początek należał do Wiślaków, którzy po dziesięciu minutach mieli już trzybramkową przewagę - 5:2. Drużyna z Bundesligi nie jest jednak tak słaba, by poddać się bez walki, dlatego też szybko zaczęła odrabianie strat i w kolejnych minutach rzuciła sześć bramek, na co my odpowiedzieliśmy tylko jednym golem autorstwa Michała Daszka i na półmetku pierwszej połowy to oni byli na prowadzeniu 8:6. Była to jednak bardzo dziwna i szarpana odsłona, a wynik zmieniał się jak w kalejdoskopie. Następna seria należała do Nafciarzy i oni wyszli ponownie na prowadzenie, ale przed przerwą Lemgo wróciło do głosu i do szatni schodziło, prowadząc 15:13.

Zobaczcie zdjęcia z pierwszego spotkania Nafciarzy z Niemcami!