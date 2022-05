Orlen Wisła Płock w Final Four Ligi Europejskiej może zagrać z niemieckim SC Magdeburg. Poznajcie sylwetkę rywala

SC Magdeburg

SC Magdeburg to niemiecki klub założony w 1955 roku, a sekcja piłki ręcznej była jedną z kilku, które działały w klubie. W początkowych latach SC Magdeburg, działający wówczas pod nazwą SC Aufbau Magdeburg, musiał rywalizować z innymi klubami z miasta o miano najlepszego i najbardziej wspieranego w mieście, ale ostatecznie udało się to, mimo wszystko, w łatwy sposób osiągnąć. Największe sukcesy magdeburczycy święcili jeszcze za czasów NRD, gdy w latach 80. minionego stulecia niemal nieprzerwanie sięgali po złoto. Po zjednoczeniu Niemiec, po tytuł krajowy sięgnęli tylko raz, ale nie zmienia to fakt, że niemiecki klub należy uznawać za najbardziej utytułowany i największy ze wszystkich biorących udział w Final Four Ligi Europejskiej. Głównie dlatego, że Niemcy już wielokrotnie świecili sukcesy na podwórku europejskim, co pozostałym trzem zespołom łącznie nie zdarzyło się nawet razu. Jeśli chodzi o obecny sezon, Magdeburg pokazuje, że pragnie powrócić do czasów dawniej świetności. Pomijając fakt, że mogą oni obronić europejskie trofeum, dotarli do finału Pucharu Niemiec, gdzie jednak sześcioma bramkami przegrali z THW Kiel. Największym osiągnięciem, i być może najbardziej prestiżowym, może okazać się jednak sięgnięcie po wielu latach po mistrzostwo kraju. Na trzy kolejki przed końcem sezonu SC Magdeburg ma sześć punktów przewagi nad drugimi w tabeli Zebrami, co oznacza, że brakuje im już tylko jednego oczka, by świętować tytuł.