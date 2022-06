Orlen Wisła Płock zakończyła sezon. Łzy Loczka, pożegnanie zawodników i puchar jest nasz! [ZDJĘCIA]

Zakończenie sezonu Orlen Wisły Płock

O 18:00 w Orlen Arenie odbyło się spotkanie kończące sezon 2021/22 piłkarzy ręcznych Orlen Wisły Płock. Wydarzenie rozpoczęło się od ostatniej w tym sezonie prezentacji wszystkich zawodników, którzy w minionych rozgrywkach osiągnęli największy sukces w historii klubu i zdobyli brązowy medal Ligi Europejskiej, a ponadto wyszarpali Puchar Polski Łomży Vive Kielce. Następnie głos zabrał właściciel klubu - prezydent Płocka, a także przedstawicielka głównego sponsora klubu oraz prezes SPR Wisły Płock. Następnie przyszedł czas na pożegnania. W tym miejscu łez wzruszenia nie potrafił ukryć Adam Morawski, dla którego przygoda z Orlen Wisłą Płock obecnie się kończy, ale, jak sam zaznaczył, nie mówi żegnajcie, tylko do zobaczenia. Po wszystkim głos zabrał trener Xavi Sabate i, co ciekawe, zwrócił się do kibiców w języku polskim. Po części oficjalnej nastąpiło wspólne zdjęcie, a następnie kibice zeszli na parkiet, by zbijać piątki z zawodnikami, robić sobie zdjęcia, w tym również z pucharem!