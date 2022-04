Orlen Wisła Płock. Zbigniew Kwiatkowski odchodzi z klubu. Był trenerem zespołu rezerw i drużyny juniorów

Zbigniew Kwiatkowski odchodzi z Wisły

SPR Wisła Płock poinformowała, że trener Zbigniew Kwiatkowski odchodzi po sezonie z klubu . Były zawodnik Nafciarzy, a obecnie szkoleniowiec prowadził drużynę rezerw Orlen Wisły Płock, która na co dzień występuje w I lidze w grupie C, a także drużynę juniorów.

Dwa lata pracy

Zbigniew Kwiatkowski urodził się 2 kwietnia 1985 roku w Mławie i jego zawodnicza kariera w głównej mierze skupiona jest z Orlen Wisłą Płock, której można uznać go legendą. Popularny Zbynio, chociaż jest wychowankiem Juranda Ciechanów, z Wisłą osiągał największe sukcesy, gdy pięciokrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski, a także trzy razy zdobywał Puchar Polski. Ponadto, będąc szczypiornistą Nafciarzy, znalazł się w kadrze Bogdana Wenty, która w 2007 roku wywalczyła w Niemczech srebrny medal mistrzostw świata. Przygodę zawodniczą z płocką piłkę zakończył natomiast dziesięć lat później, w 2017 roku, gdy przeniósł się do Energi MKS Kalisz. Kwiatkowski w województwie wielkopolskim spędził trzy sezony, a następnie rozpoczął swoją trenerską przygodę, jednocześnie powracając do Płocka.