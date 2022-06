Orlen Wisła Płock złożyła wniosek o dziką kartę EHF Ligi Mistrzów. Kiedy poznamy decyzję?

Orlen Wisła Płock złożyła wniosek o dziką kartę

Jak poinformowała SPR Wisła Płock, Związek Piłki Ręcznej w Polsce, w imieniu naszego klubu, złożył wniosek do EHF w sprawie nadania Nafciarzom dzikiej karty w rozgrywkach 2022/23 uprawniającej Wisłę do gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Termin ogłoszenia decyzji odnośnie do podania wybranych zespołów, nie został ogłoszony, ale, według płockiego klubu, powinno to nastąpić przed losowaniem grup. Takie losowanie odbędzie się 1 lipca, a zatem decyzję powinniśmy poznać jeszcze w tym miesiącu.