Otwarcie nowej restauracji Tutti Santi w Płocku

Na gastronomicznej mapie Płocka pojawoło się nowe miejsce - włoska restauracją o nazwie "Tutti Santi". To serce miłośników kuchni włoskiej z pewnością zacznie bić mocniej w tym niezwykłym miejscu, gdzie smak, atmosfera i tradycja spotykają się w harmonii.

"Tutti Santi", co w tłumaczeniu z włoskiego oznacza "Wszyscy Święci", z pewnością nie jest przypadkowym wyborem nazwy. Restauracja, zlokalizowana w sercu Płocka, przy aleji Floriana Kobylińskiego 13 , obiecuje dostarczyć kulinarne doznania, które czynią dania włoskie prawdziwym świętem dla podniebienia.

Lokal wewnątrz nawiązuje do perły weneckiej architektury – Bazyliki św. Marka. Okna przyozdabiane są instalacjami przypominającymi okna katedry, a na ścianach oglądać można wyobrażenia włoskich świętych.

Po krótkim przemówieniu właściciela, Valerio Valle – Mistrz Włoch i Europy – zaprezentował swoje umiejętności żonglowania ciastem do pizzy. Następnie przystąpił do pieczenia pokazowych pizz. Wszystkie użyte składniki były starannie wyselekcjonowane. Nawet mąka pochodzi ze specjalnie wybranego młyna we Włoszech. Mistrz przygotował również pizzę z menu Gourmet – pizzę w zupełnie nowej odsłonie, łączącej tradycję z nowoczesnością.

Tutti Santi otwarte jest od 25 sierpnia. To ciekawe miejsce, które z całą pewnością warto odwiedzić.