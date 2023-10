Otwarcie Oddziału Pediatrii w Szpitalu Św. Trójcy

Do użytku właśnie oddano remontowany Oddział Pediatrii szpitala św. Trójcy w Płocku. Prace zostały podzielone na dwa etapy. Najpierw realizowany był jeden, a potem drugi. Zapewniło to nieprzerwane funcjonowanie oddziału. Koszt wszystkich prac to 3 miliony złotych. Całość pochodziła ze środków budżetu Miasta.

Chcemy, aby w Szpitalu Świętej Trójcy były jak najlepsze warunki pobytu, by nie przysparzać pacjentom dodatkowych stresów. Dlatego systematycznie unowocześniamy i doposażamy placówkę. W trosce o najmłodszych pacjentów i ich rodziców zmodernizowaliśmy oddział pediatryczny. Teraz sale są tylko jedno- lub dwuosobowe i wszystkie mają łazienki. A dla opiekunów stworzyliśmy pokój socjalny z kuchnią. Przeprowadzamy też termomodernizację budynków. Podnosimy komfort cieplny poprzez docieplenie ścian i dachów oraz ograniczamy koszty działania, wymieniając oświetlenie na energooszczędne i instalując panele fotowoltaiczne - mówił Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.