Paris Saint-Germain Handball - Orlen Wisła Płock. Przed Nafciarzami jeden z najtrudniejszych testów w sezonie

Poważna próba Nafciarzy

Trzy dotychczasowe spotkania w PGNiG Superlidze nie stanowiły problemu dla Orlen Wisły Płock. Ligowi oponenci zostali pozostawieni w tyle, nawet jeśli w początkowych minutach dwóch z tych meczów nie wszystko układało się kolorowo. Trudną i wymagającą przeszkodą było natomiast FC Porto. Portugalczycy przyjechali do Orlen Areny i, tak naprawdę, szanse można było oceniać 50 na 50, bo Smoki to naprawdę groźny rywal, który potrafi sprawić kłopoty każdemu. Ostatecznie jednak Nafciarze zaprezentowali się z doskonałej strony, zwłaszcza w defensywie, i wygrali swój mecz inaugurujący Ligę Mistrzów 27:23.

Teraz zadanie zdaje się być jeszcze trudniejsze. PSG to drużyna napakowana gwiazdami światowego formatu, która od lata marzy o końcowym triumfie w lidze mistrzów - obraz znajomy w piłkarskich boisk. Wisła musi zatem dać z siebie 100% możliwości, a w ostatecznym rozrachunku może okazać się, że to i tak będzie za mało. Szansą na zwycięstwo będzie doskonała dyspozycja wszystkich naszych graczy, zarówno w ataku, jak i w obronie, zarówno z podstawowego składu, jak i zmienników. Przeszkoda jest trudna, ale przecież mecze z Łomżą Vive Kielce w minionym sezonie pokazaly, że jesteśmy w stanie walczyć jak równy z równym nawet z najlepszymi, a przy dobrych wiatrach wygrywać trofea. Liczymy, że Wisła pojedzie do jaskini lwa z podniesioną głową i będzie w grze do końca.