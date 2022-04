Pieski na Tropie Przygody. Międzynarodowe widowisko w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku

14 maja w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku zostanie wystawione przedstawienie pod tytułem "Pieski na Tropie Przygody! Dzielnie psiaki". Najmłodsi i ich rodzice z pewnością kojarzą bajkę "Psi Patrol". Przygody "Piesków na tropie" nie są kontynuacją, ale z pewnością pozwalają wyłapać wiele podobieństw, a zatem będą doskonałą rozrywką dla najmłodszych. Występ w Płocku będzie dopiero drugim przedstawieniem w Polsce. Pierwsze odbyło się w Krakowie i cieszyło się dużym zainteresowaniem. O czym dokładnie będzie opowiadać ta bajkowa przygoda?

Dawno temu...A może niedawno? W Zatoce Przygód mieszkała ekipa ratunkowa: odważne szczenięta. Pewnego dnia zdecydowały, by wyruszyć w daleką przygodę w poszukiwaniu skarbu. Ale gdy tylko pomyślały o wyprawie, ich dom wywrócił się do góry nogami. Zwykła sofa zamieniła się w ogromny statek, białe zasłony w żagiel, a czerpak stał się środkiem ochrony przed piratami. Rozpoczyna się prawdziwa przygoda! Wszystkie meble w pokoju zamieniają się w magiczny statek. Ale czym jest statek bez kapitana? Podaj cumę! Ekipa ratunkowa jest w drodze! Najpierw spotykają zadziornego, głodnego rekina. Czy ktoś wie, co rekin je na obiad? Oczywiście, dzieciaki wiedzą! Szczenięta przygotowują pyszny posiłek, karmią wygłodniałe zwierzę, a nawet...zaprzyjaźniają się z nim! A co to jest na horyzoncie?! Tak, to prawdziwi piraci! Załoga nigdy nie widziała piratów, ale chyba też nie chce ich bliżej poznać...Szczeniaki wymyślają śmieszne duchy, które sprawiają, że tubylcy drżą ze strachu! Nagle na niebie pojawia się ogromna chmura, a nasi bohaterowie muszą zmierzyć się ze straszną burzą, podczas której ich łódź zostaje porwana na otwarte morze. Ta przygoda nigdy się nie kończy! Co wydarzyło się później, możesz dowiedzieć się, odwiedzając interaktywny spektakl dla najmłodszych: „Pieski na tropie przygody! Dzielne Psiaki” - czytamy w zapowiedzi spektaklu.