PKN ORLEN. Będzie fuzja z PGNiG. Akcjonariuszem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyrazili zgodę. Teraz rejestracja w KRS

Połączenie PKN ORLEN z PGNiG

Zgodę na przeprowadzenie transakcji wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyniku fuzji PKN ORLEN oraz PGNiG, a wcześniej także Grupy LOTOS, udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 50%, co oznacza, że kontrola nad nim zostanie dodatkowo wzmocniona. Wcześniej korzystną decyzję w tej sprawie podjęło 81,85% obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy ORLEN.