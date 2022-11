PKN ORLEN. Koncern udostępnił ultraszybką ładowarkę samochodową. "Niebawem" będzie ich tysiąc

PKN ORLEN uruchomił pierwszą w swojej sieci ultraszybką stację ładowania o mocy 175 kW. Urządzenie pozwala naładować samochód od 10 do 80 proc. pojemności jego baterii w około 20 minut. To aż o ⅔ szybciej w porównaniu ze stacjami ładowania o standardowej mocy do 50kW. Zgodnie ze strategią, w sieci ORLEN powstaną kolejne tego typu urządzenia. Do 2030 roku Grupa ORLEN będzie dysponowała co najmniej 1 000 stacji ładowania w Polsce, w tym o mocy 150-350 kW.

Z pierwszej, ultraszybkiej stacji ładowania można już skorzystać na autostradzie A1, na MOP Machnacz Południe. Dysponując mocą 175 kW, stacja jest w stanie naładować baterię o pojemności powyżej 70 kWh od 10 do 80 proc. w nieco ponad 20 minut. Urządzenie firmy Ekoenergetyka-Polska zostało wyposażone w złącza zgodne ze wszystkimi, dostępnymi na polskim rynku, modelami samochodów elektrycznych. Korzystając z aplikacji mobilnej ORLEN Charge można uzyskać informację o dostępności złączy oraz monitorować bieżącą sesję ładowania.