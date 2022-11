PKN ORLEN nawiązał współpracę z Liceum Ogólnokształcącym im. Małachowskiego. Uczniowie innowacyjnej klasy chemicznej zwiedzili centrum badań

Centrum Badawczo-Rozwojowe jest motorem rozwoju i innowacyjności dla całej Grupy ORLEN, ponieważ budowa koncernu multienergetycznego nie jest możliwa bez potencjału w badaniach i rozwoju. Własny ośrodek badawczy to dla PKN ORLEN ważny krok na drodze do efektywniejszego opracowywania nowych technologii i produktów, budowania własnego know-how, a także uzyskiwania patentów dla nowatorskich rozwiązań. Przy opracowaniu innowacyjnych projektów w CBR wykorzystywany jest potencjał polskiej nauki.

- Centrum Badawczo-Rozwojowe to nowoczesna platforma współpracy pomiędzy PKN ORLEN a start-upami, wynalazcami, instytutami czy uczelniami. Stanowi ono również szansę dla młodych naukowców i inżynierów, którzy zyskali solidną, innowacyjną na skalę europejską bazę do rozwoju swoich projektów. Sieć współpracy PKN ORLEN już teraz obejmuje wszystkie uczelnie techniczne w Polsce, działające w obszarze zainteresowań koncernu, m.in. Politechnikę Warszawską z jej filią w Płocku, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Warszawski, Instytuty Badawcze oraz instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz. Chcemy budować poczucie wspólnoty i relacje z przyszłymi kandydatami do pracy, stąd nasze dzisiejsze spotkanie z uczniami innowacyjnej klasy chemicznej płockiej Małachowianki. Być może nasi dzisiejsi goście w przyszłości dołączą do grona naszych pracowników i będą rozwijać swoje kariery w ORLENIE – mówi Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN.