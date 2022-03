PKN ORLEN. Nowe sokoły w zakładzie? Para złożyła dwa jaja

Monitoring płockiego gniazda pozwala obserwować przygotowania pary sokołów wędrownych do kolejnego sezonu lęgowego. Pierwsze jajo pojawiało się w sobotę, 12. marca, a drugie we wtorkowy poranek, 15 marca. Po złożeniu jaj rozpocznie się okres inkubacji pełnego lęgu, który u sokołów trwa zwykle około 32 dni. W tym czasie samica będzie wysiadywała jaja, a polowaniem i zdobywaniem pożywienia będzie zajmował się samiec. Wszystko wskazuje na to, że młode sokoły powinny wykluć się w jeszcze pod koniec kwietnia.