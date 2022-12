PKN ORLEN. Rusza pierwsza w Polsce Akademia Wodorowa dla studentów w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej

Według ekspertów surowiec ten będzie stanowić jedno z podstawowych źródeł energii w walce z dekarbonizacją sektorów trudnych lub wręcz niemożliwych do zelektryfikowania, takich jak niektóre gałęzie przemysłu, lotnictwo, żegluga czy transport ciężki.

– Wodór to paliwo przyszłości, a my potrzebujemy specjalistów, którzy tę przyszłość pomogą budować. Akademia Wodorowa otwiera drzwi do tego świata. Stawiamy na młodych, zdolnych i ambitnych ludzi. Oferujemy im wzięcie czynnego udziału w innowacyjnych projektach, z których wiele stanowić będzie prawdziwe novum w Europie. Akademia to także wyjątkowa okazja, aby stać się aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej Polski, której liderem jest Grupa ORLEN. Najlepsi absolwenci będą mogli odbyć staże i wiązać swoją przyszłość z pracą w naszej firmie, rozwijając swoje kompetencje – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.