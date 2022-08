PKN ORLEN. Trwa przyjmowanie wniosków do programu „Zdrowie dla Płocka”. Jak złożyć wniosek? Gdzie i do kiedy?

„Zdrowie dla Płocka” to program skierowany do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych działających na terenie Płocka oraz powiatów sąsiadujących. Mogą to być na przykład szkoły, przedszkola, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki ochotniczej straż pożarnej, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe czy też parafie. Wnioskodawcy mogą starać się o darowiznę wysokości nawet 20 tys. złotych.

- W ubiegłorocznej, drugiej edycji programu „Zdrowie dla Płocka”, Fundacja ORLEN otrzymała ponad 60 proc. wniosków więcej niż w roku 2020. Pokazało to jak dużym zainteresowaniem cieszą się działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców Płocka i sąsiednich powiatów. Przekonani jesteśmy, że kontynuacja tej inicjatywy, przyczyni się do jeszcze większej aktywizacji lokalnych społeczności oraz zwiększenia ich świadomości na temat profilaktyki zdrowotnej. Darowizny o łącznej wartości 300 tys. złotych otrzymają te organizację, które najlepiej określą potrzeby lokalnej społeczności i trafnie na nie odpowiedzą – mówi Agata Górnicka, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem w PKN ORLEN.