PKN ORLEN z najwyższą w historii długoterminową oceną ratingową od Agencji Fitch Ratings. Co wpłynęło na ocenę? Materiał partnerski

Adam Jankowski

PKN ORLEN konsekwentnie umacnia swoją pozycję finansową i wiarygodność wśród inwestorów. Potwierdza to Agencja Fitch Ratings, która podwyższyła o dwa poziomy długoterminowy rating koncernu do „BBB+” z perspektywą stabilną. To kolejny w ostatnim czasie ranking, w którym koncern otrzymał najwyższą notę.