PKN ORLEN z najwyższą w historii oceną ratingową od Agencji Moody’s. Za co została przyznana?

Równocześnie z podniesieniem ratingu PKN ORLEN do poziomu A3 z Baa1, Moody’s potwierdził bazową ocenę kredytową spółki (Baseline Credit Assessment) na poziomie Baa2. Agencja podniosła także do A3 z Baa1 rating dla emisji euroobligacji o wartości 500 mln euro zapadającej w 2028 r., wyemitowanej przez PKN ORLEN pod programem oraz emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro z terminem zapadalności w 2023 r., wyemitowanej przez ORLEN Capital AB (publ), gdzie PKN ORLEN jest gwarantem. Agencja Moody's podniosła również do A3 z Baa1 rating programu średnioterminowych obligacji PKN ORLEN o wartości 5 mld euro.

- Jesteśmy dla rynku finansowego atrakcyjnym, a przede wszystkim wiarygodnym partnerem. Konsekwentnie umacniamy zaufanie inwestorów. Najwyższa w historii PKN ORLEN ocena ratingowa przyznana przez Agencję Moody’s potwierdza, że przyjęliśmy właściwy kierunek rozwoju naszego biznesu i zgodnie ze strategią realizujemy przyjęte cele. Finalizując z sukcesem procesy akwizycyjne skutecznie budujemy jeden, silny koncern multienergetyczny, odporny na wahania rynkowe. Dywersyfikacja źródeł przychodów gwarantuje nam stabilność finansową i pozwala systematycznie zwiększać nakłady na inwestycje. Wzmacniają one pozycję połączonego koncernu na międzynarodowym rynku i zapewniają bezpieczeństwo energetyczne Polski – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.