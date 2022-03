Płocczanka odznaczona krzyżem papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice”. To jedno z największych odznaczeń kościoła

Krzyż wraz z dyplomem przekazał biskup płocki Piotr Libera. Zostały odznaczone siostra zakonna Romana Grażyna Józefowicz ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, od prawie 21 lat posługująca jako zakrystianka w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, Sylwia Juszkiewicz z Krakowa, ale pochodząca z Przasnysza oraz płocczanka Teresa Krowicka.

- Odznaczone dziś kobiety związane są z Kościołem płockim. Wręczenie im krzyża „Pro Ecclesia et Pontifice”, to dla mnie radość i satysfakcja. To dostrzeżenie geniuszu kobiety w Kościele powszechnym. Wiele uwagi w swoim nauczaniu i pracy poświęca mu papież Franciszek, nominując kobiety do wielu funkcji. Bóg zapłać za to wszystko, co robicie w różnych formach dla Kościoła i papieża – podziękował bp Piotr Libera.