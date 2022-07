Płocka Galeria Sztuki. 1 lipca wernisaż wystawy Bohdana Butenki - "Dziura w całym" i "Czterdzieści książek zrobionych jak sweter"

Wernisaż w Płockiej Galerii Sztuki

1 lipca w Płockiej Galerii Sztuki odbędzie się wernisaż dwóch wystaw prac Bohdana Butenki, które złożą się w ogromną całość. Jest to pierwsza w Polsce tak ogromna wystawa poświęcona twórczości jednego z najbardziej znanych na świecie ilustratora i grafika. Na całość składa się ponad 200 ilustracji i 40 książek, a całość zajmuje aż dwa piętra galerii. Wystawy będziecie mogli oglądać do 28 sierpnia w dniach wtorek-niedziela w godzinach 10:00 - 18:00. Co dokładnie przedstawiają wystawy?