Płocka Galeria Sztuki. Ceramiczny "Poblask". Nowa wystawa w galerii. Wernisaż już w najbliższy piątek

W najbliższy piątek, 9 września, o godzinie 18:00 odbędzie się wernisaż zbiorowej wystawy ceramiki i instalacji ceramicznych "Poblask". Ekspozycja została skomponowana z prac czwórki absolwentów Wydziału Ceramiki i Szkła na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu - Moniki Dąbrowskiej-Picewicz, Jolanty Hermy-Pasińskiej, Remigiusza Gryta i Adama Soboty. Wystawę będzie można podziwiać do 9 października.

W prezentowanych na wystawie pracach artyści podejmują się ujęcia bogatych i złożonych zjawisk, idei, podejmują dialog z widzem, poddają analizie istotę żywiołów – ich zmienność, siłę, dualistyczną naturę. Czerpią inspiracje z wielu źródeł. Zachęcają do zadawania sobie pytania o granice ludzkiego poznania, religijności. Oglądając prace Adama Soboty ich odbiorca może zastanowić się, czy kult kości, fiolek z krwią świętych i cudownych obrazów ma jeszcze coś wspólnego z prawdziwym przeżyciem religijnym. Może zanurzyć się w sferę, którą Jolanta Herma-Pasińska kreuje poprzez gliniane formy i światło, odkrywając przed nami fascynujące przestrzenie ducha i materii. Natomiast Monika Dąbrowska-Picewicz w swoim cyklu rzeźb świetlnych nawiązuje do natury, m.in. do lasu i do drzew o nazwie puchowce wspaniałe, zagłębia się w ich siłę i energię, którą rezonują. Remigiusz Gryt wykorzystuje kolorystykę i symbolikę wody, inspiruje się światłem, by za ich pomocą przekazać nurtujący go problem degradacji środowiska naturalnego przez człowieka. - czytamy w zapowiedzi Płockiej Galerii Sztuki.