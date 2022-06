Płocka Galeria Sztuki przygotowała wakacyjną ofertę. Co nas czeka w Galerii w lipcu i sierpniu? Wystawy i warsztaty - część za darmo!

Wystawa "Czterdzieści Książek..."

1 lipca o godzinie 18:00 odbędzie się wernisaż wystawy prac ilustratora Bohdana Butenki pod tytułem „CZTERDZIEŚCI KSIĄŻEK zrobionych jak sweter. Opracował graficznie Bohdan Butenko” oraz interaktywna wystawa dla dzieci „Dziura w całym! Bohdan Butenko. Ilustracje”. Obie będą gościć w galerii do 28 sierpnia.

Warsztaty - Plenerowa Akademia Rysunku

Od 5 do 29 lipca - od wtorku do piątku - w godzinach 11:00 - 17:00 w Galerii odbywać się będzie Plenerowa Akademia Rysunku. Na dziedzińcu PGS czekać będą na chętnych sztalugi i materiały plastyczne do tworzenia w przeróżnych technikach rysunkowych. Dodatkowo, w cztery środy, odbędą się warsztaty pod okiem wykwalifikowanych artystów: