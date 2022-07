Płocka Galeria Sztuki zaprasza na trzecie warsztaty Plenerowej Akademii Rysunku. Co czeka zainteresowanych?

Plenerowa Akademia Rysunku w Płockiej Galerii Sztuki

Plenerowa Akademia Rysunku to wydarzenie, które Płocka Galeria Sztuki przygotowała na lipcowy wolny czas. Od wtorku do piątku w każdym tygodniu na zainteresowanych czekają sztalugi i materiały plastyczne, z których mogą oni tworzyć w różnych technikach rysunkowych. Wstęp jest wolny w godzinach 11:00 - 17:00. To jednak nie wszystko, w ramach akademii odbywają się również raz w tygodniu warsztaty, gdzie można jeszcze bardziej doszkolić swoje umiejętności i wiedzę, dzięki obecności doświadczonych i wykształconych w temacie osób. Jutro czekają nas już trzecie tego typu warsztaty.

W środę, 20 lipca, o godzinie 12:00 na placu przed Płocką Galerią Sztuki odbędą się warsztaty prowadzone przez artystkę i pedagog Magdalenę Sikorską-Tokarską. Uczestnicy, pracując z modelem, będą mogli nauczyć się konstruowania sylwetki w swoich pracach. Poznają techniki mierzenia proporcji, indywidualizacji postaci czy modelunku światłocieniowego. Uwaga! Warsztaty są nieodpłatne, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerami telefonów: 24 366 43 23 lub 24 364 60 40.

Cały harmonogram warsztatów przedstawia się następująco: