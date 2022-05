Płocka Galeria Sztuki zaprasza na wernisaż. Wystawa prac Hanny Zawy-Cywińskiej

Wernisaż w Płockiej Galerii Sztuki

- Obecnie prezentowana indywidualna ekspozycja In between (Pomiędzy) obejmuje dzieła realizowane w seriach i cyklach tematycznych: od pierwszych, powstających w latach 80. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych dzieł graficznych Ran, Disk, City, Flirt z Kandinskym, przez powstałe w kolejnych latach Dzienniki, Zapisy, Tablice, Relikwiarze. Wszystkie świadczą o wielkiej intuicji, wrażliwości i odwadze artystki w dociekaniu świata i reguł nim rządzących – informuje we Wprowadzeniu do towarzyszącego wystawie katalogu dyrektor Płockiej Galerii Sztuki Alicja Wasilewska.

Płocka Galeria Sztuki w piątek, 27 maja, o godzinie 18:00 organizuje wernisaż wystawy "In between" Hanny Zawy-Cywińskiej, czyli jednej z najbardziej oryginalnych artystek współczesność. Ekspozycja składać się będzie z około stu dzieł malarskich, a także grafik, które stanowić będą obszerny przegląd prac artystki, jak również próbę podsumowania jej ponad 40-letniej twórczości artystycznej. Sztuka Zawy-Cywińskiej przedstawia nurt abstrakcji geometrycznej nasyconej elementami symbolicznymi i swoistą emblematyką. Duży nacisk artystka kładzie na walory kolorystyczne czy też fakturę i używane materiały. Twórczość pani Hanny daje ogromnąlekcję humanizmu, ale pozostawia też szerokie możliwości interpretacyjne. Wystawę będzie można oglądać do 22 czerwca 2022 roku.

O artystce

Jak podaje Płocka Galeria Sztuki, Hanna Zawa-Cywińska urodziła się w 1939 r. w Łomży. Studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, dyplom uzyskała w 1965 roku. W latach 1967-1994 mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Studiowała reklamę i grafikę w State University of New York, dyplom otrzymała w 1981 w dziedzinie reklamy. Od 1994 r. mieszka w Szwajcarii oraz w Polsce, gdzie ma pracownię. Była członkiem Grupy VISARTE-Société des Artistes Visuels Suisse, jest członkiem UNESCO Association Internationale des Arts. Zajmuje się malarstwem, grafiką i rzeźbą. Brała udział w ponad 150 wystawach zbiorowych oraz zrealizowała wiele wystaw indywidualnych w Stanach Zjednoczonych, Francji, Szwajcarii i Polsce. Jej prace znajdują się w zbiorach na całym świecie, między innymi w: National Museum of Women in Arts, Washington; Muzeum Narodowym, Warszawa; Muzeum Sztuki, Łódź; Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Hunfeld, Niemcy; Muzeum Okregowym, Chełm; MIT Musseum, Cambridge; New England Center for Contemporary Art, USA; Tucson Museum of Fine Arts, USA.