Płockie Talenty. Stypendium dla uczniów z płockich szkół przyznane. W pierwszym roku trafią do 93 osób

Płockie talenty 2022

Stypendia z urzędu miasta przyznawane są między innymi laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych, a także absolwentom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z najwyższymi wynikami na testach końcowych - maturze i egzaminie ósmoklasisty. Najniższa możliwa do otrzymania kwota to tysiąc złotych, a najwyższa - sześć tysięcy złotych. Kwota przyznawana jest jednorazowo.

– Wspieramy utalentowanych, pracowitych i ambitnych uczniów płockich szkół. Chcemy w ten sposób uhonorować ich i nagrodzić za zaangażowanie oraz ciężką pracę, a także ułatwić rozwój i osiąganie kolejnych celów - powiedział Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka.

Wnioski o stypendia "Płockie talenty" mogą składać dyrektorzy szkół działających w Płocku. Czas na to upływa 20 lipca każdego roku, a wnioski oceniane s ą przez komisję złożoną przez przedstawicieli ratusza i rady miasta. W pierwszej edycji programu stypendia trafią do 93 osób. Co ciekawe, 17 z nich spełniło więcej niż jedno kryterium. Najwyższą kwotę sześciu tysięcy złotych otrzymają natomiast dwie osoby. Łączna suma przyznanych w tym roku dodatków wyniesie 286 tysięcy złotych. Pieniądze trafią do młodych płocczan do 25 września.