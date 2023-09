Po briefingu o Hackathonie w Płocku. Jakie będą tematy?

Za nami briefing prasowy na temat zbliżającego się Hackathonu. Otwarto zapisy, które potrwają do 2 października. Hackaton to wydarzenie, które jest skierowane do programistów i osób związanym z tworzeniem oprogramowania, takich jak projektanci grafiki, twórcy interfejsów oraz menedżerowie projektów. Ich celem jest wspólne rozwiązanie konkretnego problemu związanego z projektowaniem oprogramowania.

W pierwszej edycji wzięło udział 30 osób. Popularność tego wydarzenia w Płocku stale jednak rośnie i w poprzedniej edycji było 30, ale już całych zespołów. W tegorocznym Hackatonie, który odbywa się pod hasłem Smart City, Better Life wyodrębiono 3 tematy.